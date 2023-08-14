豐興上周調高盤價後，本周又改回平盤，廢鋼每噸1萬1,100元，鋼筋每噸1萬9,500元，型鋼每噸2萬6,300元。該公司指出，由於國際原物料價格持平，因此廢鋼本周維持平盤，而鋼筋在7月底因為價格下跌無望湧入的買盤，在上周漲價後轉為觀望，因此本周盤價也維持平盤，型鋼產品則繼續維持平盤。

在原物料部分，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平為每噸380美元，美國貨櫃廢鋼本周報價小漲為每噸365美元，澳洲鐵礦砂由每噸104.7元上漲至105.65美元。

鐵礦砂部分，由於下半年限產仍需觀察，大陸政府政策利多尚未發酵，加上近期受颱風暴雨影響抑制需求，房地產相關不利消息衝擊市場信心，小鋼胚、螺紋鋼與熱軋價格均下跌，鐵礦砂則區間震盪收每噸105.65美元。 美廢部分，土耳其幣貶依然壓抑外購廢鋼採購能力，試圖壓低美廢價格，不過上周壓價無力，土國採購價格反漲，美廢收集成本高支撐出口價格，因此美廢本周報價小漲每噸3美元。日廢則因國際需求不佳，交投清淡，9日關東標開標價格變動不大，因此日廢價格持平。