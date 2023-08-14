Tizzy Bac成軍24年深受樂壇與樂迷的喜愛。（相信音樂提供）

Tizzy Bac今年迎來首張專輯《甚麼事都叫我分心》發行20週年，特別復刻專輯中的經典歌曲，日前發布《甚麼事都叫平凡人分心》紀念EP，並推出新歌〈平凡人的生活〉呼應經典歌曲〈想要得不到〉，惠婷與前源笑說：「想要得不到的東西好多，錢、時間，還有膠原蛋白吧！」

Tizzy Bac惠婷當年青澀樣貌。（相信音樂提供）

Tizzy Bac成軍24年，2003年首張專輯《甚麼事都叫我分心》就一舉入圍金曲獎，「鋼琴搖滾」是他們最大的特色之一。主唱惠婷表示：「為了記念曾經的自己，精煉首張專輯的代表曲目，包括〈Radical Life〉、〈甚麼事都叫我分心〉、〈Multiply〉，還有一首新歌〈平凡人的生活〉。」並將新、舊歌名連結成為EP名。鼓手前源透露：「當時我還沒加入樂團，是以歌迷的身份在台下欣賞，這次能以團員的身份參與製作紀念EP非常有意義。」

提到新歌〈平凡人的生活〉，惠婷坦言，其實自己寫了10首歌給前源，問他：「有看得上眼的嗎？」前源一聽到這首歌突出的鋼琴，就決定要它，進而再以歌詞延伸，討論出MV方向，惠婷表示：「希望能像電影《白日夢冒險王》那樣，重複生活瑣碎的平凡人，努力追尋人生的意義。」

Tizzy Bac新歌〈平凡人的生活〉MV以動畫形式呈現。（相信音樂提供）

Tizzy Bac計劃於9月23日舉辦《甚麼事都叫我分心》專輯復刻演唱會，帶歌迷搭乘時光機回到千禧年，演唱會將以Tizzy Bac前2張專輯的經典曲目為主，也有意想不到的驚喜。本週六8月19 日中午12點拓元售票系統開賣。