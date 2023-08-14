「皓月韶光 花好月圓」中秋禮盒內含鳳凰酥與瑪德蓮各6個、威斯汀馬克杯1個、茶包5包及茶糖1罐。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

月圓人團圓的中秋節，宜蘭力麗威斯汀度假酒店與宜蘭冬山鄉正福茶園及宜蘭監獄攜手合作，暖推「皓月韶光 花好月圓」中秋團圓幸福禮袋，內含飯店限量馬克杯1個、正福茶園天然純淨茶包、茶糖、宜蘭監獄手做鳳凰酥及瑪德蓮，限量500組，8月31日前享有1380元早鳥優惠價。

迎接疫後第一個中秋佳節，宜蘭力麗威斯汀暖心推出限量中秋禮盒，有鄰里共好、希望重生的美好善念，禮盒亮點之一的「皓月」象徵純淨美好，選用產自宜蘭冬山鄉正福茶園的天然茶包與茶糖，其地理位置緊鄰中央山脈，是宜蘭重要茶葉產區。

正福茶園以環境友善為耕作理念，採自然農法加上革新的製茶工藝，做出無農藥的有機好茶。宜蘭力麗威斯汀與正福茶園合作推出花蜜香紅茶及清香花烏龍茶共5包茶包，並搭配精選的天然開囍黃烏龍茶茶糖，茶香濃郁、低糖不甜膩，茶韻濃厚甘甜並無添加其他香料，健康無負擔。

亮點之二的「韶光」則象徵明亮希望，由宜蘭力麗威斯汀與宜蘭監獄攜手合作，讓獄友藉由手作甜點，重新找回對生活的勇氣與動力。本次推出鳳凰酥及瑪德蓮兩項產品，鳳凰酥口感鹹香，蛋黃味濃郁，酥脆外殼與柔軟內餡層次堆疊；瑪德蓮外表鬆厚，扎實濃郁，搭配正福茶園精選茶包，親友團聚享受月圓人團圓的甜蜜「食」光。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店表示：「本次結合在地茶農與宜蘭監獄合作推出中秋禮盒，除期許能持續推廣在地產業發展並創造農產通路、支持縣民樂於在地生活外，也期待與宜蘭監獄合作，透過飯店的支持與宣傳，能使所有獄友在製作點心同時，揉合對生命的期望，活出全新自我。」中秋禮盒限量500組，原價1680元，8月31日前早鳥優惠價1380元。