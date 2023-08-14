國民黨總統參選人侯友宜近日拋出重啟核四的主張，引起外界熱議，還衍生出了民進黨立委賴品妤父親、雲豹能源董事長賴勁麟握有20家公司的案外案。而在近日，加拿大魁北克省傳出，考慮重啟當地封存10年的甘特利核電廠（Gentilly Nuclear Generating Station），相關新聞今（14）日引發網友熱議，有人更嘲諷，加國能考慮重啟核電，是因該國「沒有雲豹小公主」。

魁北克水電公司發言人Maxence Huard-Lefebvre近日在一份聲明中指出，考慮到未來的電力需求，及實現魁北克的脫碳計畫，公司現正對甘特利核電廠狀況進行評估。該公司新任執行長Michael Sabia也表示，評估核電廠能否啟用，是他下的決定，他本人對魁北克使用核電，抱持開放態度。

對此，網友們在《中時新聞網》相關報導與社群平台PTT留言表示，「加拿大用核電太落後了，跟不上台灣」、「加拿大的國會議員沒有上來說重啟個屁」、「聰明的抉擇，台灣呢」、「反觀台灣，民進黨整天造謠抹黑、亂搞」、「我們的核四真的很可惜」、「加拿大沒有雲豹小公主」、「民進黨真的禍害台灣」。