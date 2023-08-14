國民黨台中市立委參選人黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋、林家興等，今陪同因停電而損失慘重的蛋農，召開「供電不穩五千雞窒息亡，藍營台中4青年怒轟執政黨能源問題」記者會，質疑「政府錯誤能源政策比貪污更可怕！」政府供電不穩，讓蛋農賠上財產及商譽卻求償無門，蔡政府錯誤能源政策致台電資源空虛、無力精進電網設備，面對民怨只能搪塞推諉，無力賠償；強烈呼籲執政黨負起責任，賠償農民，還農民公道！在此也提出修法倡議，讓台電納入國賠法，保障企業與民眾的權益。

因為停電造成損失的受害廠商蔣先生表示，7月28日凌晨，他被通知雞舍有大量死雞，因台電電力呈現不穩定狀況，因太多次瞬間供電，導致雞舍抽風扇停止轉動。只有短短20幾分鐘，雞舍就不通風，蛋雞大量死亡，後約5000隻雞死亡，損失390多萬元，還不包含商譽損失。

蔣先生表示，申請調解，希望台電能賠償他們損失的部份，台電協調人員強硬地表明，一毛錢也不會賠償給他，造成的損失，不只是蔣先生的雞舍，還有很多家。所有用電戶都有一份購電的合約，內容中台電已經做好卸責的安排與設計，想嘗試讓台電賠償是不可能的事。

廖偉翔指出，當政府請人民放心能源供應沒問題、當賴清德總統參選人說台灣不缺電、當農委會主委高升為農業部長、當雲豹小公主說核能重啟個屁時。我們農民的心正在淌血，血淋淋的事情正在發生中。7月28日，因台電陸續跳電，供電不穩的狀況導致養雞場的通風設備停止，致使五千多隻蛋雞死亡。讓農民心血付之一炬，蒙受至少近400萬的財產損失，卻求償無門。

黃健豪則指出，當初缺雞蛋時，時任農委會主委陳吉仲說要推動密閉水簾式雞舍，可避免瘟疫傳染，但密閉水簾式雞舍需要穩定供電，才能有足夠空氣與氧氣，不過，政府提倡密閉水簾式雞舍又無法穩定供電，讓雞農怎麼敢去投資？

羅廷瑋表示，先前台中東區約有1400戶大停電，日商的大賣場也是苦主之一，大概過了40分鐘後才恢復供電，導致大賣場這段時間都無法營運。他認為，台灣是一個高度建設的已開發國家，電力是基本中的基本，常跳電停電的應該是屬於基礎建設較落後第三世界國家才對。

「錯誤的能源政策及法規疏漏，讓台電有卸責的藉口」，林家興提及，根據國賠法規定的公共設施、委託管理並沒有包括國營事業、台電等，所以台電公司性質雖屬於國營事業，但不適用國賠法，不過，他強調，台電供電的性質也相當於公共設施，台電供電對社會有特殊性，有納入修法必要，應該修《國賠法第三條》擴大適用範圍，不能讓廠商因停電的損失求償無門。