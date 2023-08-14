民進黨立委賴品妤父親賴勁麟擔任雲豹能源集團多間公司董座，媒體人黃揚明昨指出賴勁麟任負責人的3間公司中，近年來捐贈475萬元政治獻金給民進黨，國民黨立法委員參選人、新北市議員廖先翔今(14)日更進一步指出，多位雲豹高層也以個人名義捐贈政治獻金給民進黨，且連賴品妤男友曾玟學也都有分杯羹，賴品妤則反批冷飯熱炒。

廖先翔今日再進一步指出，雲豹能源集團董事、經理人及大股東在2018年至2022年間一共捐贈了303萬政治獻金，其中只有10萬是給民眾黨，剩下都是給民進黨或現在是民進黨友軍。

根據監察院公布政治獻金資料，除賴勁麟在2018年至2022年間捐給民進黨以及數位參選人共73萬元外，廖先翔還點名雲豹大股東、高林實業股份有限公司董事長李忠良、雲豹總經理趙書閔、雲豹會計主管林大翔、雲豹大股東譚宇軒、雲豹大股東「和益化學工業股份有限公司」以及雲豹子公司監察人陳雅婷都有捐款。

對此賴品妤表示，根據雲豹自行發布的說明顯示，賴勁麟持有的股權不到總數的1％，並非大股東，更遑論是家族企業，「他就是領月薪的董事長，歡迎質疑者自行查證」。

賴品妤說，相關的抹黑言論在她2020年參選時，已經被大幅操作過，這次又被冷飯熱炒，還炒到快燒焦，執意要潑髒水的特定人士，根本不會正視事實，而國民黨總統參選人侯友宜競辦為了掩飾其能源政策的荒謬等，意圖把她選區的反核主流民意，扭轉成綠能圖利，此舉實在非常惡劣與可笑。