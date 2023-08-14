搶精緻高端餐飲商機，台北美福大飯店邀請台中「中山招待所」廚藝團隊，於9月12日與9月26日於飯店「至福廳」舉辦二場「美福新食尚 中山零距離」晚宴，套餐每位3,380元＋10％，8位以上即可訂席，中山招待所並加贈每位賓客招牌法國球一盒。

「中山招待所」為大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂，以民國初年「宋慶齡」上海舊居為藍圖打造。位於台中市區的兩層樓洋房，前有庭院，旁有水池，典雅木門內封存二O年代上海租界中西交融的風華。戴董事長將品牌命名為中山招待所，期望以一個在歷史上留名，具深度亦無爭議性的人物來代表，商品標誌字體更是取自國父 孫文先生的真跡，由其後代子孫集字於孫文先生親筆撰寫的孫文學說與會議通則而來。

現任中山招待所主廚劉大東表示，餐廳以法式料理為核心，結合中式氛圍與精神，以套餐形式供應賓客，連續三年榮獲米其林指南餐盤推薦及入圍。明年即將歡慶20周年之際，首度應台北美福大飯店邀請，率團隊北上台北，與來自香港的行政主廚王志孚聯袂合作推出限定套餐。

套餐以中山招待所的「中山小點」揭開序曲，香濃的法國起司表面撒上少許糖粉後炙燒帶出焦糖風味的濃郁起司口感，一旁的煙燻鮭魚佐白花椰菜泥，點綴酒釀青梅香，讓味蕾大開。第二道「粵式撚手砌頭盤」由飯店行政主廚王志孚帶來粵菜經典的片皮鴨，上方點綴魚子醬，下方襯上薄麵皮及黃瓜絲，抹上些許甜麵醬搭配，風味無窮。另有焦糖烏魚子及海蜇溏心蛋，帶來精緻的開胃小品。

接下來的套餐餐點，雙方主廚各自端出了招牌餐點，中山招待所主廚劉大東挑選出招牌餐點馬賽海鮮湯納入套餐中，濃郁鮮美的湯頭源自選用大量新鮮漁獲並熬煮多時而成，添加了干橙酒與些許鮮奶油調味，湯品層次豐富，搭配干貝、鮮蝦及淡菜等海鮮，美福行政主廚王志孚特別將米粒用熱油炸至香脆後加入湯內，吸滿濃郁湯汁的米飯讓人忍不住一口接一口。

聯彈海陸雙主餐則是雙方共同合作的餐點，劉主廚挑選澳洲和牛紐約客以煙燻、香煎、烘烤等繁複手法讓肉質鮮嫩，焦香的酥脆外皮，鮮嫩的粉紅肉質，帶有煙燻風味，不須沾醬就已風味萬千。王主廚為香港人，從小在將軍澳小漁港長大，擅長處理海鮮，此次選用龍虎石斑魚，將其去骨後切片抹上蝦漿再捲入蘆筍，以烘烤手法帶出富有膠質及彈性的鮮魚風味，呈現這道玉簪百花鮮魚捲的手工料理。

此外，中山劉主廚帶來中西風味融合的南非鮑魚佐宜蘭三星蔥醬汁，美福王行政主廚準備了宴會廳的招牌湯品羊肚菌螺頭燉玉米雞，最後的甜品由美福精選出曾下榻飯店的史瓦帝尼國王傳授的國王香茅御飲，使用檸檬葉及香茅入鍋熬煮兩小時，並添加冰糖後冰鎮，一口飲下沁涼解膩，為套餐畫下完美句點。佐餐並精選紅酒、白酒及氣泡酒，每人需加價980元＋10％。餐後中山招待所並貼心致贈每位用餐賓客餐廳的招牌餐前麵包－法國球一盒，帶回滿滿的饗宴印記。

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