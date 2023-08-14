董事會通過2023上半年度配發現金股利5.6元，上半年配息率達80％。以目前收盤價212.5元計算，年化現金殖利率超過5％。

上半年各平台營收比重，591房屋交易營收占比66％，8591寶物交易營收占比17％，8891汽車交易營收占比9％，518熊班暨人力平台營收占比8％。

董事會通過2023上半年度配發現金股利5.6元，上半年配息率達80％。以收盤價208元計算，年化現金殖利率超過5%。

另外， 7月合併營收1.89億元，月增率及年增率分別為4％與13％，累計1-7月合併營收12.26億元，年增率為11％，創下歷史新高。

數字科技表示，2023年第二季合併營收5.43億元，年增率11％，係旗下主力平台591房屋、8891汽車持續擴增服務項目、優化平台既有內容並推出多元化刊登方案、優化定價模式，推升591房屋與8891汽車營收雙增長，挹注公司第二季營收，營業淨利2.14億元、稅後淨利1.88億元，年增率均為11％，每股稅後盈餘（EPS）3.73元，合併營收及獲利皆創歷史單季新高。

上半年各平台營收比重，591房屋交易營收占比66％，8591寶物交易營收佔比17％，8891汽車交易營收占比9％，518熊班暨人力平台營收佔比8％。

數字科技7月合併營收1.89億元，年增率13％，主要成長動能為，591房屋、8891汽車營運穩健，加上人力資源服務平台受益畢業潮旺季，且小雞上工啟動收費後逐漸浥注營收，推升518熊班及小雞上工營收增長，推升7月合併營收創下歷史新高表現。。

展望下半年，數字科技持續墊高各平台競爭力，並秉持擴增服務項目、優化平台既有內容，期望帶給使用者優良的體驗及完整的服務內容，並增加異業合作機會，提高各平台價值。根據2023年《民生消費產業人才白皮書》顯示，第一季平均每月缺工人數達38.2萬人，創下歷史新高，數字科技旗下平台持續深化人力資源服務，並為求職者與企業提供快速人才媒合平台，以期緩解市場缺工壓力。