國民黨國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤與國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人、台北市議員柳采葳今召開記者會，質疑民進黨立委賴品妤為父親賴勁麟的雲豹能源公司「政治性反核」，可以看得出來民進黨背後「綠電利益結構」的錯綜複雜，呼籲民進黨要以全國人民的利益為優先，不應該是選擇「賴家」利益、忽略國家利益。

國民黨國家政策基金會副執行長、桃園市議員凌濤（右）及侯辦發言人、台北市議員柳采葳（左）14日舉行「『綠能』就是綠能！賴品妤遭疑為父公司 政治性反核！反核換獻金？民進黨綠能政治資本金流首揭露！」記者會，質疑賴品妤反核的動機為政治操作。（鄧博仁攝）

凌濤表示，台電因民進黨錯誤能源政策，過去兩年虧損將近5000億、還要政府用人民納稅錢彌平補助3000億，反觀雲豹能源靠綠能政策營收攀上百億，相較之下頗為諷刺。更誇張的是，賴勁麟旗下總共20家公司，107年到111年政治獻金的總額高達778萬，包括雲豹能源385萬、京承能源310萬、雲電能源捐10萬，賴勁麟個人捐贈73萬。

凌濤指出，這778萬政治獻金中，投資新潮流多人，包括顏若芳、戴瑋姍跟顏蔚慈等人，另民進黨立委賴瑞隆就拿了100萬，還有未能當選的現任總統府秘書長林佳龍，當年選新北市長只獲捐10萬、張銘祐未當選也只獲得5萬，整體捐贈高達八成五都捐給民進黨籍，且當選率高達百分之八十四，「覺得機會低的就捐比較少」，投資相當精準。

凌濤指出，賴勁麟先前擔任神腦國際董事長，卻「神轉職」由賣手機轉去買光電，雲豹能源發新聞稿表示賴持股不到百分之一，令人質疑持股不到一趴能當董事長，難道圖的是賴的政商關係？難道是要他來當門神？這都是民進黨還有賴勁麟無可迴避的責任。

柳采葳指出，綠能在民進黨的眼中就是綠色執政才能發展的「綠電煉金術」。民進黨對於能源政策的反擊，可以看得出來民進黨背後「綠電利益結構」的錯綜複雜。非常遺憾當「國家利益」與「賴家利益」背道而馳的時候，整個民進黨選擇了賴家，而不是國家。因為這可能不只是擋到了「雲豹小公主」家族財路，而是擋到了整個民進黨的財路。

柳采葳表示，雲豹能源在108年捐給民進黨立委賴瑞隆一百萬元，賴瑞隆長期在立院經濟委員會，主責監督台灣電力、能源，賴瑞隆甚至在第十屆的第2會期跟第6會期擔任掌管排案的召集委員，不免讓人質疑其中關係，賴瑞隆或賴勁麟都必須出面說清楚。

對於民進黨說不是缺電而是缺綠電，柳采葳強調，民進黨執政口口聲聲說要發展再生能源、發展綠能，現在怎麼好意思跟大家說缺電？顯見民進黨根本不是真心要發展綠電，綠電在民進黨眼裡只是利益交換！賴勁麟掛名這麼多的能源公司，這位「能源大王」跟「雲豹小公主」若不敢說明清楚，就是間接承認跟民進黨之間有不可告人的關係！更證明賴品妤、賴勁麟與民進黨就是「政治性反核」。