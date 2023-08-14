針對網紅「館長」陳之漢痛批，台電虧損是因發展綠電，行政院副院長鄭文燦今（14）日怒駁，並非發展綠電造成虧損，而是主要是國際燃油、煤炭價格都高漲，有的漲了2、3倍，不要因為政治立場不同，就任意抹黑。

鄭文燦今在高雄出席活動前聯訪回應，台電去年營運成本是9000多億，其中燃料成本是6163億，占台電總成本8成以上，至於台電虧損主因是國際燃油、煤炭價格都高漲，有的漲2、3倍；再生能源購買所占的數字是589億，約6.17％，所以不是因為發展綠電造成虧損。

鄭文燦進一步指出，事實上鄰近的日、韓等國，分別虧損8800億和7500億，面對國際電價高漲，台灣是採取凍漲策略，跟馬政府時代一次漲足不同，希望降低民生物價的影響及通膨壓力，因此由台電、中油吸收虧損。

鄭文燦說，目前台電連2年累積5000多億虧損，政府今、明年都要撥補預算撐住台電，問題根源確實是因為俄烏戰爭帶來的燃料價格高漲，不要因政治立場不同就任意抹黑。他重申，綠電極大化是台灣高科技永續發展，接軌國際必要路線，希望能穩健發展綠電。