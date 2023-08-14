大陸8月醫療反腐震動整個行業，但也讓醫生收入與工時等問題成為社會關注議題。實際上大陸醫生不如在台灣想像的「高收入」。據第一財經引述一位醫生說，碩士規培（住院醫師規範化培訓）屬於最底層，幹著最繁瑣的工作，可能每個月到手工資只有1600元（人民幣，下同）。也有專家坦言，醫生工作量大，再加上無法獲得合理報酬，容易產生心理失衡問題，導致埋下追求「灰色收入」伏筆。

在工時方面，醫生也是眾所皆知的「高工時」行業，某上海大型三甲醫院科室副主任阮姓醫生說，每天工作時長都超過10小時，一周基本都在60小時以上，且到家也要忙工作相關的事情，基本需要7天24小時線上。過去有夜班的時候需要連續工作24小時，一周兩個夜班就接近50個小時了。

上海一家三甲醫院的主治醫師進一步說明，一般在規培階段，第一年因還沒有執業證，每個月到手工資只有2000、3000元，第二、第三年月收入大概在5000到6000之間，直到住院醫生階段的月薪約7000到1萬多元。但在升副高（副主任醫師）之前，收入主要還是依靠科室「大鍋飯」。

一名剛從醫學院畢業的大學生說明，要經過3年規培且正式工作滿2年後才能去考主治醫師，之後滿5年才能一步步晉升至副高、主任醫師等。在廣州某三甲醫院進行規培的醫生就說，部分同齡人30歲左右已經有車有房，我們還在靠「情懷」支撐。

另從一篇《中國公立醫院醫生薪酬收入的現狀與趨勢分析》研究顯示，大陸三級公立醫院醫生平均實際年收入，從2016年的9.57萬元增至2019年的12.22萬元。4年間收入雖略有增加，但總體變化不大。

但不可否認的是，大陸醫療界的黑箱貪腐仍不少，回顧7月中旬以來，大陸監管部門連續3次表達對醫療反腐行動決心，甚至8月以來，每天都有官方醫療系統幹部落馬的消息通報。根據上游新聞統計截至8月12日，今年至少已有176位醫院院長、書記被查。