台灣大哥大MyVideo兒童館至今已推出上萬部影音，是台灣擁有最多兒童影視內容的OTT平台。MyVideo除了領先台灣OTT平台與BBC Studios合作，引進《BBC Kids》與《CBeebies》兩大兒童品牌之外，為提升台灣兒童節目的本土自製比例、支持孵育兒少影視題材，更與富邦文教基金會共同出品兒少戲劇影集《百味小廚神：中元大餐》。

這部以「祖孫情」為主題、適合闔家共賞的動人奇幻作品，由金牌製作人湯昇榮操刀，夏靖庭、藍正龍、阮柏皓主演，將於8月20日起每周日晚上8點線上首播。

台灣大哥大表示，MyVideo積極發展兒少影集，並致力將IP價值極大化，共同出品的影集《百味小廚神：中元大餐》是極具開發潛力的兒少IP。

MyVideo並與尖端出版社旗下童書品牌「小光點」合作推出影集同名的故事書，購買影集同名故事書首刷本，可獲得限量《百味小廚神：中元大餐》全集免費看序號。另外，呼應劇中主角小廚神各種充滿與阿公專屬回憶的中元大餐菜色，MyVideo也與百萬Youtuber「欸你這週要幹嘛」所創立的電商品牌nininono合作，及與五星級足體按摩店「指舞春秋」合作推出「指上電影院」，民眾按摩時，也可以在MyVideo欣賞精彩內容。