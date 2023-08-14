祖克伯表示自己已經準備好要格鬥，馬斯克卻一再找理由不赴約，「我訂了時間，懷特（Dana White）也建議作為慈善比賽。但是伊隆（馬斯克）卻不願意給予確定的回覆，一下子說他要進行手術，現在又要求改在我家後院打一場練習賽」。文中提及的懷特是UFC終極格鬥冠軍賽主席。

祖克伯指出，「如果伊隆認真看待確定的時間和賽事，他知道怎麼跟我聯絡，否則，是該往前走的時候了。我只想跟認真看待這項運動的人比賽。」