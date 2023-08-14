花旗集團14日宣布，已成功完成將其台灣消費金融業務出售並移轉至星展銀行。花旗於2022年宣布此交易案，交易協議包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及消費者信用貸款業務，以及近3,000名花旗員工的移轉。

花旗在台灣市場，將專注於企業機構客戶業務，花旗仍將專注於為所有企業機構客戶在台灣、亞太區域及全球市場，提供服務。

台灣為花旗退出海外消金市場之全球策略中，完成的第八個市場之消金業務出售。花旗表示，作為全球策略調整的一部份，2021年決定退出亞洲、歐洲、中東和墨西哥等14 個市場的消費金融業務，目前已於九個市場簽署交易協議，韓國和中國大陸則直接結束、關閉業務。

花旗預計於下半年完成印尼消費金融業務的出售，在俄羅斯整體業務的縮減皆持續進行中；花旗還宣布將尋求其在墨西哥的消費金融、小型企業和中型市場金融業務的首次公開募股，並計劃根據市場情形，於 2023 年下半年重啟波蘭消金業務的退出程序。

花旗集團亞太區執行長Peter Babej表示，完成台灣消金業務的出售後，花旗將持續致力於發展引領市場的企業機構金融業務；運用花旗的全球網絡和產品，支持客戶在台灣及亞太區域市場的營運。