內政部政黨資訊網14日公開各政黨2022年度財務申報書表，應申報的78個政黨均已全數申報。據各黨財報指出，台灣前4大政黨中，僅民進黨餘絀為正數，賸餘6098萬餘元；在野黨餘絀全為負數，其中國民黨短絀847萬餘元、民眾黨2165萬元。

內政部表示，《政黨法》規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表。今年應申報的78個政黨中，有77個已申報合格，僅剩台灣新住民黨待補正。

根據民進黨決算報告書指出，去年收入7億314萬元、支出6億4216萬元，餘絀6098萬元，為台灣主要政黨中唯一餘絀成正數的政黨。 國民黨決算報告書，2022年度收入12億7264萬元、支出為12億8112萬元，收支結算後餘絀為負847萬元；另，資產總額202億1752萬元，其中遭黨產會凍結、查封等限制性資產196億9912萬元，負債總額21億4306萬元，主要為大解黨工退職金。

台灣民眾黨去年收入1億2618萬元，支出1億4783萬元，餘絀為負2165萬元；時代力量去年收入7243萬元、支出8204萬元，餘絀為負961萬元。

內政部說明，為確保政黨財務公開透明，《政黨法》第21條及第40條規定，政黨財產及財務狀況決算書表，應委託會計師查核簽證後報送內政部，再由內政部彙整公開。

內政部表示，政黨未依規定申報或申報資料與規定不符者，內政部應通知其限期申報補正。屆期未申報、未補正或補正後仍不符規定者，內政部得將其情形註記、刊登政府公報或新聞紙，公開於電腦網路，及依法處以罰鍰。