賴正鎧護身符不離身。（中天新聞提供）

中天YT頻道《靈異錯別字》因應農曆7月即將到來，主持人賴正鎧將在8月15至9月14日舉辦《2023靈異錯別字第一屆鬼話連篇》故事投稿，最高獎金6000元，賴正鎧打趣地說：「（獎金）應該不會從我薪水裡扣吧？」希望網友踴躍提供親身經歷，讓今年的鬼月更添神秘色彩。

他觀察在網路上大家對於鬼故事的接受度很大，因此動念開立《靈異錯別字》專屬鬼故事的頻道，就是想暢談陰陽兩界。為了增加實境感，賴正鎧還會跟製作團隊實地探訪事發地點，有一回他前往宜蘭一處廢棄遊樂場拍攝，過去曾有一名通緝犯在廁所內輕生，製作單位原本打算讓他進到廁所講鬼故事，賴正鎧抵死不從，最後改在廁所門口，但講鬼故事的過程，眼角餘光發現鏡子裡的他，反應、動作始終慢半拍，但他完全沒有勇氣去驗證：「我很怕我一轉頭，鏡子裡的那的『人』衝著我笑，那該怎麼辦？」超詭異的狀況著實讓他寒毛直豎。

這類特殊經歷對賴正鎧來說早已不是第一次，雖說本身沒有靈異體質，但也曾在沒落眷村、亂葬崗等，遇過錄音莫名有雜訊、攝影機頭燈突然掉落，才剛換過電池的麥克風失靈沒電等靈異現象，他當下遇到都會虔誠道歉並承諾拍完就盡快離開，豈料回公司後拍攝的畫面全都消失。

賴正鎧主持《靈異錯別字》，是因為本身很喜歡靈異題材，總覺得自己沒親眼看過，很難描述的很貼切，「很希望能夠看見一次鬼，但真的一次就好，因為我也會怕」。時常出外景採訪這類題材，賴正鎧隨身都攜帶護身符，身上的五雷令護身符還是一位法師所贈與，為保平安都不離身，至今也沒有遇過太可怕的事件：「就連出差睡飯店時都會放在床頭，或許是因為有符在，怪事都先被擋掉一大半。」

提到靈異經驗，賴正鎧憶起童年：「小時候曾誤以為攀在家裡窗戶上的人影是小偷，為此家中便裝上鐵窗，但事後驗證才知道那是鬼。」隔幾年後發生白曉燕命案，當時主嫌陳進興曾跑到他家防火巷後面，讓賴正鎧覺得慶幸家裡已裝防盜：「要不是有裝鐵窗，他（可能）就會爬進來，現在想想那個鬼影的出現好像是在事先提醒。」更多精彩的靈異故事就在賴正鎧主持的《靈異錯別字》YT頻道，每周六、日晚間10點固定更新：https://www.youtube.com/@ctiwugei

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