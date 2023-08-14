本報揭露，中共近年加強對台軍演，導致我國空、海軍油料消化極大，截至8月軍方已欠中油40億元油錢，今年油料需求預估破百億，在野批評民進黨執政造成兵凶戰危。對此，立法院外交國防委員會召委、民進黨立委蔡適應14日坦言油料確實增加，今年71億預算已於8月用罄，未來國防部將以預備金及調控預算處理，「目前為止，沒有欠中油任何一毛錢」。

明年國防預算上看4400億元，比本年度增加300億元，居各部會歲出預算之冠，明年國防預算的作業維持費預計再增加油料採購經費。據悉，國防部今年作業維持費為1337億元，總油料預算70餘億元，是歷史最高，豈料中共機艦在台海活動數量比去年多，我海空軍須應處監控，導致油料預算不夠，目前已欠中油約40億元。

對此，蔡適應稍早於民進黨輿情回應記者會上批評，對岸的中國政府大幅度侵擾台灣周遭海域，破壞兩岸和亞太區域安定，成為「麻煩製造者」，在高度壓力下，國軍仍夙夜匪懈，英勇保衛台灣安全，黨團給予國軍最高肯定，他也再次譴責中共機艦頻繁犯台，這才是造成亞太不安定原因。

蔡適應指出，去年國軍編列59億，實際執行約100億，今年編列71億，但截至8月止預算已用罄，屆時國防部會以預備金及調控預算填補不足，「目前為止，沒有欠中油任何一毛錢」。明年國防預算預計8月底送行政院，國防部會根據整體預算需求重新調高油料預算，他也強調國軍不會因油料費不夠造成防衛打折扣，請國人放心。

此外，有關國造潛艦規畫進度，蔡適應解釋，國防部預計9月完成船段組合、舉辦命名下水活動，待明年測評完後，才會有第二艘的相關規畫，當前文書作業已在進行，但明年才會規畫後年預算，整個管控期程都有一步一步去做。

至於空軍初級教練機未列明年預算一事，蔡適應指出，由於初教機年限是到2030年後，目前國防部尚在討論是要自製研發或是外購，並未做任何結論，當然也不會有預算編列。