新竹市長高虹安今（14）日被以貪汙罪起訴，起訴書中提到一間協助高從事立委職務的「歷久網路媒體股份有限公司」特別引人關注，因為該公司的老闆是網路名人、有「Z9神龍」之稱的吳達偉。

高虹安在立委時期涉嫌詐領助理酬金、加班費，今日遭北檢起訴。起訴書提到，高虹安當時月領立委薪水19萬餘元及問政費用7萬餘元、銀行存款達1200萬餘元，另永齡基金會每月支應10萬元予歷久網路媒體股份有限公司，協助高從事立委職務。永齡基金會的創辦人為鴻海創辦人郭台銘。

吳達偉在全台最大BBS站批踢踢實業坊（PTT）的id是zzzzzzzzz9，被暱稱為Z9，當年以透過鄉民提供的蛛絲馬跡就能找到正妹而聞名，有「神龍」之稱；他曾在2020、2022年代表民眾黨參選立委、議員，但都落敗。

在高虹安任立委初期，吳達偉曾為其辦公室主任，但待的時間不長，離開後成立歷久公司；根據公開資訊顯示，歷久成立於2021年12月2日。