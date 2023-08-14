台北市今天中午發生疑似工安意外，北市消防局11時44分許接獲報案，大安區敦化南路二段81巷某大樓，有名年約30多歲的男子墜落電梯井，意識清醒送國泰醫院急救。

消防局獲報使用搜救器材，將男子從電梯井救出脫困送醫。據了解，現場目擊者表示，該名墜落男子為工人，從B3掉落B4，究竟是現場電梯維修、施工發生意外，或其他原因墜落，仍待有關單位調查釐清。

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