新竹市長高虹安因助理費等案被北檢依貪汙等罪起訴，新竹不願具名的律師指出，高案根本是「政府入人於罪」，若高虹安一審被判有罪將停職下台，若明年12月25日前被判有罪三審定讞，任期未過半，新竹市長將在3個月內進行補選。

該律師指民進黨執政後，以縣議員和鄉鎮市民代表涉嫌貪汙助理費起訴，可發現同樣的犯罪手法，「不同法官，判刑不同」 的現象， 在民進黨為陳水扁國務機要費除罪化，讓綠榮重要人土解套後，民意代表助理費是應該改革做徹底檢討的時候。

該律師並說，高虹安從選舉前爆發虛報助理費及挪用購買私入物品，金額60萬元，按理立法院撥付給立委的費用，立委應可自行運用，北檢依貪汙機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪嫌起訴，明顯是「政府入人於罪」！

以目前國內政治形勢，高虹安涉貪汙案被北檢起訴，按一般司法程序，法院審理高案應會很冗長。若高虹安一審判處有期徒刑，依地方制度法第78條第1項第1款規定，縣、市長涉犯內亂、外患、貪汙或組織犯罪，經一審判處有期徒刑以上之刑，不用經過公務員懲戒程序，立即停止職務。

該律師指若高虹安一審被判有罪，市長職務由副市長代理，若副市長出缺或無法代理，則由內政部報請行政院派員代理，若一審有罪已超過2年任期，由內政部派代理市長。

若高虹安在明年12月25日之前，市長任期未超過2年，判有罪三審定讞，依地制法82條規定，新竹市長才會進行補選，民進黨就很難避免被質疑用政治力介入，至於檢察官起訴建請法官對高虹安褫奪公權，也是要等到三審定讞。