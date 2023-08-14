美日韓領袖會議8月18日將在美國召開。日媒分析峰會將美日及美韓兩個同盟一體化，預料峰會後聯合聲明將明載每年定期舉行3國峰會、日本自衛隊與美韓軍隊每年實施聯合演習。

日本經濟新聞報導，此次美日韓峰會由美國總統拜登主辦，將在美國華府近郊大衛營（Camp David）舉行。日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將出席。日相岸田17日至19日將在美國訪問。

這將是3國領袖首度不是藉國際會議舉行3國場邊峰會、而是獨立型態的3國峰會，也是拜登2021年就任總統後，首度在大衛營接待外國領袖。

5月的七大工業國集團（G7）廣島峰會期間，拜登與岸田及尹錫悅舉行3方領袖會面時，提議3國在美峰會。

「華爾街日報」報導，這次峰會的主要目的是應對中國與北韓。官方消息人士透露，美日韓每年將定期舉行聯合軍演，包含藉此整合雷達、衛星、武器系統，以便追蹤及摧毀彈道飛彈。

美日韓已同意於今年內開始即時共享北韓發射飛彈的偵察情報。這次峰會也將談及這項合作進度。未來3方皆可進一步掌握（北韓）飛彈的發射地點、角度、速度、飛行距離等。

軍事專家指出，美軍長年以來分別跟日本與南韓合作，但南韓與日本之間並未深度發展防衛夥伴關係。像兩國之間的飛彈防禦並未緊密聯繫，若其中一方被攻擊，雙方缺乏協議相互提供彈藥、水資源、燃料等。

美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）表示，日韓直接合作相當重要，「3方會談將會制度化，（日韓）就不需中間由美方傳話，而是直接對話」。

日本經濟新聞分析，朝鮮半島若發生緊急事態，駐日美軍會在後方支援前線的駐韓美軍及南韓軍隊，日本自衛隊則會在美軍等後方支援、探測救助、檢查船舶。

對美國而言，日韓直接合作最為理想。南韓前總統文在寅政府在2017年之後與日本加深對立。2022年尹錫悅當選南韓總統，提出「前徵用工」（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）等問題的解決辦法，跟日本改善關係。

之後岸田跟尹錫悅互相訪問，透過頻繁交流意見，建立個人之間的信賴關係。

美國善用日韓關係改善，盼能盡快確立往後即使政黨輪替也不會動搖3國的合作架構。

白宮7月底透過聲明表示，這場峰會象徵3國關係新篇章的祝賀，並再度確認美日及美韓的堅固友好及鐵壁般的同盟關係。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）9日表示，拜登認為這場峰會將是歷史性對話。

除針對應付北韓擴大合作外，3方領袖會談將確認中國於印太地區強化霸權主義背景下，維護國際秩序的必要性。日媒也預料峰會將觸及台海和平及安定重要性，以及中國軍事據點化太平洋諸島等議題。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1120814