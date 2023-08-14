數位性暴力事件層出不窮，國內6月爆發台版N號房事件，只要在臉書搜尋「RISU」，就能找到多個外流性私密影像社團，引發社會轟動，也促使業者出擊，將影像下架。為保障數位性暴力被害人權益，《性侵害犯罪防治法》第13條的影像下架規定，即將在明日上路，業者接獲申訴後，必須立即限制瀏覽、移除資料，同時將犯罪資料留存180天，提供警方調查，否則將遭開罰60萬、連續開罰，最重會被「封網」。

衛福部約在2年前成立性影像處理中心，今年2月～6月間，共接獲1327件成人申訴案件，受害人達888人，比去年同期的227件、179人，案件增加了5倍。保護司長張秀鴛分析，過去沒有處理中心時，許多受害者只能到處找警察，或自己隱忍，今年案件數之所以成長，原因可能在於民眾對申訴的認知提高，知道要到哪裡求助。而在2～6月間，共63個平台未配合處理，移除成功率達71％，平均移除天數為10天。

為保障性暴力受害人權益，性暴力防制四法在今年2月修正公布，其中《性侵害犯罪防治法》第13條的網路性影像移除下架規定，將自今年8月15日施行。當中央主管機關得知犯罪嫌疑情事，就會通知網路平台業者，並副知地方主管機關，地方主管機關應令平台業者於期限內限制瀏覽，或移除犯罪資料，同時保留犯罪資料180日，供檢警單位調查偵辦。若業者未遵守者，將依法開罰60萬，連續開罰。若業者不配合，衛福部將依比例原則制裁，業者最重可面臨「封網」命運。

國民黨立委游毓蘭指出，近年來台灣發生Deepfake換臉事件，讓許多被害人回想起過去曾受到的傷害，即便走過了，傷疤仍然不斷地被揭開，這對人權立國的台灣來說，是必須儘早解決的。《性防法》的修法只是起點，希望台灣能在性別平權議題上，交出讓受害者得到完整保護的成績單。

立委王婉諭表示，過去台灣數位性暴力的打擊欠缺法源依據，令許多專責單位感到無助，無從施力，《性防法》13條的修法至關重要，業者若不配合處理就會受罰，希望能保全受害者。不過，網路犯罪型態推陳出新，一些加害人會以縮網址、雲端連結的形式散播性影像，這都無法直接移除，還需要更細緻的討論。她承諾將持續監督，打造完整的保護網，好好接住每一個受害者。

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