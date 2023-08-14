第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》將陸續邀明星分享孝順父母的故事，並呼籲大家「行孝一定要及時」。戲劇女神蔡淑臻認為孝順的實踐，就是對父母要有身體或心理上的陪伴，「雖然因為工作不能時常陪在身邊，但要讓父母知道我心裡有他們。除了固定一周回家一次，我會經常打電話關心問候」。她說家人有line群組，4個子女會互通爸媽狀況，有時剛發生的事，她馬上打電話回家，媽媽還會驚嚇問：「妳怎麼知道！？」

蔡淑臻說，父母都80多歲年紀大了，身體健康上都有固定就醫需求，身為子女的他們會在line群組的記事本詳細記錄，包括父母什麼時候該看什麼科醫生、各項檢查報告及相關醫囑等，遇到爸媽需要到醫院就醫，會相互提醒、協調，誰有時間就誰陪爸媽去。

蔡淑臻表示，爸爸有高血壓等慢性病，且因以前是工人，長期在粉塵很多的地方工作，對肺部造成不可逆的傷害，經常一直咳，加上扛很多水泥導致脊椎歪掉，長年會膝蓋、腰背痛，但已經80幾歲了，因風險太高，無法做積極的開刀治療，現在只能盡量減緩不適，只是症狀時好時壞，對老人家來說就是得進行沒完沒了的治療，必須長期吃藥。

至於媽媽則更辛苦，「她骨質疏鬆很嚴重，做過兩次骨水泥，應該要一直綁著護腰，但老人家很難做到，綁很鬆有綁跟沒綁一樣，逼她時她就說綁很緊不舒服，只做表面功夫，因為她無法理解嚴重性，結果不綁就更嚴重，會一直駝背。總之，有著各種為難」。

父母因長期就醫、每天吃藥，久了難免覺得煩，會不想看醫生也不想吃藥，後來身體不舒服時會乾脆忍著不想講，就怕兒女催促去看醫生，「看著他們痛卻也不能逼，進退難拿捏，只能先安撫，例如我會跟爸爸說，我們先不勉強你去看醫生了，但你真的不舒服的時候就要跟我們說。不再逼他，相信他會拿捏可以忍受痛的程度」。

由於爸媽對於就醫、治療、吃藥常常處在不耐煩、甚至抗拒醫療行為的狀態，身為兒女只能盡量做到「平衡」， 「就是顧生活品質又要顧他們的身體，不能強制性逼他，要平衡一下他的心情，畢竟帶他們去看醫生也是為了照顧他們的生活品質，這其實是同一件事，而且不會看了醫生就馬上得到100分，這都是需要長時間的調整，所以我們不會硬逼，他們真的不想去就先緩一緩，或費心好好解釋」。

她說，其實老人家抗拒醫療行為很大一部分原因是很在意費用，「他們會擔心要不要花兒女辛苦賺的錢做這治療，寧願忍受痛，也不要多花錢！就算我們賺再多，他們還是會覺得貴、不希望花錢。我就會去找有健保給付的治療方式，總之就是各種說服、講道理。他也知道我們都是為了他好，但還是會煩」。

不過她笑說，其實要讓父母開心很簡單，「孫子回來、跟朋友聊天、去菜園種菜、我們每周回家吃爸爸煮的飯，陪媽媽聊天說說話，他們就開心了，這麼簡單！因為我爸媽是很簡單的人，一點都不複雜，他們的世界就這麼一點點大，很單純！」

爸媽也從不擔心她是否要結婚，甚至有段時間她有固定男友時，媽媽竟然還跟她說「如果妳要結婚，不要請客，好麻煩喔」，讓她笑說：「好奇怪的擔心！而且我當時根本沒有論及婚嫁！」

近年演藝事業交出漂亮成績單、獲得金鐘獎肯定的蔡淑臻坦言，國中二年級開始曾有段「走鐘」期，讓父母擔心過，原本功課很好的她開始不好好念書、功課變差，人生發生了些「風風雨雨」，變得叛逆、不好好念書還曠課，當時爸爸對她很生氣，因為經常要去學校跟老師道歉，「那時我很不得爸爸歡心，他很討厭我，因為我讓他很丟臉」。

「走鐘」1年多後，她自己也累了，就又回到正常生活，自動回去念書，爸爸感受到她的改變，她也慢慢重新獲得爸爸的信任。從那之後，她就一直是個「好孩子」，隨著她出社會工作，爸媽一直對她滿信任的，「現在反而是他們在聽我的意見，已經不是爸媽跟我講什麼、我就做什麼了！」