第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》將陸續邀明星分享孝順父母的故事，並呼籲大家「行孝一定要及時」。江宏傑曾為台灣知名桌球國手，擁精湛球技，奪下多面冠軍金牌，更以團體組出戰世大運等各大國際賽事，表現亮眼，特別感謝父母、家人等一路以來替他加油、支持，溫暖陪伴他走過人生的高低起伏。

家族遺傳運動天賦

他近年已從球員身分退役，現今幾乎是天天陪伴在父母身邊，珍惜全家人一起相聚的幸福，因為他過去身為球員，一年365天幾乎都在外訓練、比賽，沒有時間與家人相處，甚至連農曆過年期間僅在除夕夜當天中午才回家團圓，大年初二下午就要回球隊報到，大年初三球隊隨即開始訓練，相當忙碌，他感嘆：「以前能跟家人見面的時間，真的不多。」

他直言，以前都會覺得一定要陪伴父母才是孝順，但他因為受訓、打球，長時間都無法陪伴父母，自責說：「我過去會覺得沒陪伴就是不夠有孝心。」但現在的他早已轉念，認為只要陪伴著父母做他們想做的事情，或鼓勵父母提出心中想做的事，他會盡自己最大的能力來幫他們完成，展現孝心。

他從小到大參加過無數比賽盛事，每次聽到父母鼓勵說「比賽加油」、「辛苦了」、「沒關係再努力」對他充滿影響力，「這些話對我很重要，是最大鼓勵，我需要這些能量，如果遇到不好的事情，我才能自己吸收進去後再重新出發。」

他透露，江媽以前曾是田徑隊，江爸則是足球隊，他也遺傳運動天賦，國小3年級開始學習打桌球，當時卻因為哥哥參加棒球校隊，導致課業退步，起初父親反對讓他去打桌球，才加入3天桌球校隊就立即退隊，但他仍熱愛打桌球，每天放學在家裡拿著桌球拍對著牆壁練打，當父親在看電視，他也在電視旁邊打桌球，父親後來受不了他在家裡一直打桌球，就答應讓他重回桌球校隊練習。

離家難忘父親淚崩

他笑說，「我爸爸先阻止，但我太愛打球，看到我真的熱愛，爸爸就支持我」，也感激母親大力支持他打球，「爸媽到處帶著我去比賽、住飯店，我媽媽也是球隊的愛心媽媽，都會一起照顧隊上的同學。」

他從小與母親常聊天、分享日常，相較之下他與父親的互動沒這麼熱絡、略為寡言，但他國小畢業後，從新竹赴台南受訓，豈料父母送他到台南的學校離開後，父親突然淚崩，讓他感到意外又感動，「我媽告訴我『爸爸哭了，他很想你』，我那時候才感覺到，雖然我們平常不是那麼會講話，其實爸爸滿關心我，對我的愛是非常多。」

他在外訓練時，每天都會打電話回家報平安，只要一聽到父母的聲音，心情總是變安定許多，一整天的辛勞都值得，他表示國一剛住校時，因為太過想家，曾難過躲在被窩痛哭；個性貼心的他，向來鮮少對父母訴苦，總是報喜不報憂，「以前壓力是沒地方抒發，只能自己吸收，讓家人以為訓練一切都很完美，我都受到很好照顧。」