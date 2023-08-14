A-Lin日前在澳門舉辦巡演。（小金鹿娛樂提供）

A-Lin日前在澳門舉辦巡演。（小金鹿娛樂提供）

新科金曲歌后A-Lin近期不僅參與節目《乘風2023》 ，一路過關斬將成功組團，更為多部影視作品獻唱主題曲。繼之前為冠軍影集《八尺門的辯護人》獻唱原聲帶主題曲〈天亮之前〉，她近日再為即將推出的電影《查無此心》演繹同名主題曲，是她封后之後的首發電影主題曲，勢必再為戲劇締造雙贏佳績。

除了新歌發不停，A-Lin的行程同樣馬不停蹄，上周末在澳門舉辦「A-Link with Passengers」巡迴演唱會，是她暌違5年再回澳門開唱，她大展歌后實力，而共同參與《乘風2023》的好友賈靜雯、蔡少芬和劉雅瑟也特別抽空到場支持，此外，A-Lin為致敬coco李玟加碼演唱〈刀馬旦〉，這首歌她曾在《乘風2023》中和賈靜雯、劉雅瑟共同表演過，因此獻唱時，台下3位姐姐都忍不住從位子上站了起來，跟著A-Lin一起搖擺舞動。

提到開唱前，賈靜雯、蔡少芬、劉雅瑟先到後台為她加油，讓A-Lin忍不住在台上跟大家爆料：「下面的3個姐姐把我的香檳都喝光了，害我沒有酒喝了！」4位好姊妹逗趣又可愛的互動，逗得現場歌迷笑聲不斷。A-Lin演唱電影《查無此心》同名主題曲，單曲和MV將於15日上架。

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