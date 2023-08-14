張學友大馬演唱會暈倒 敬業精神被網友大讚

62歲的「歌神」張學友正在舉辦「張學友60+巡迴演唱會」，昨(13)日在馬來西亞開唱的他，突走舞台斜坡時竟跌坐在上，跌坐時及起身均未影響他歌唱實力，事後影片曝光也讓粉絲感到不捨。

「歌神」張學友昨日在馬來西亞開唱，沒想到開唱到一半突跌坐在舞台上，事後他透露，從小就患有梅尼爾氏症，導致他的平衡感不好，演出前半小時就感覺到頭暈，但看到歌迷都已經入場坐定，仍決定維持演出。他笑說：「這是演唱會嘛，不是演跳會，是不是可以坐著唱，先讓大家習慣一下自己80、90幾歲的時候」，要歌迷們多多包涵。

不少歌迷看到張學友敬業演出，紛紛在影片下留言「這已經，不但是敬業了，是他對歌迷的爱，這樣的偶像值得大家的尊重」、「太厲害了，寶刀不老，讓人心生敬佩」、「好心疼我的老baby啊」「不看畫面誰又知道摔了一跤，聲音還那麼稳，62了，六月開始每周連唱三場，狀態還那麼好，有幾個可以做到，好好休息吧！别每周奔波著回香港，真的好心疼」、「希望歌神保重身體」。