張學友大馬演唱會暈倒 敬業精神被網友大讚

「歌神」張學友近日在馬來西亞開唱，未料過程中卻突然跌坐舞台，引發關注。他事後透露從小就患有耳水不平衡的問題，即所謂的梅尼爾氏症，導致平衡感不佳，幾乎每年都會發作一次。幸聲耳鼻喉科診所主治醫師吳昱辰表示，梅尼爾氏症主要影響40～60歲的青壯年，常見3大症狀包括頭暈、耳鳴及聽力喪失，建議平常要保持良好作息，才能讓發作頻率降低。

吳昱辰在粉專「耳鼻喉專科 吳昱辰醫師」與個人網站指出，一般認為梅尼爾氏症是內耳的淋巴液過多，造成內耳淋巴水腫，從而造成頭暈、耳鳴及聽力喪失等症狀產生。他解釋，內耳主要負責聽力與平衡，在梅尼爾氏症發作時，此2大功能都可能被影響。

吳昱辰進一步針對梅尼爾氏症的3大症狀進行說明。首先是頭暈，他說，患者會感到天旋地轉，就像兒時玩一直轉圈圈，突然停下來的那種感覺。時間一般會持續20分鐘至數小時，嚴重時甚至會噁心想吐。

其次為耳鳴，吳昱辰說，患者耳內會出現嗡、嗞、嘰等各種不同的叫聲；最後是聽力喪失，他提到，大多為低頻的聽力喪失，耳朵也會有悶、塞、脹的感覺，且隨著每次的發作，聽力會逐漸變差。

至於梅尼爾氏症的好發族群，吳昱辰指出，主要影響40～60歲的青壯年，且女性比男性還常發生，家族遺傳也有關係。而治療方面，他表示，一般在急性眩暈時，會給予藥物治療，以減輕眩暈的情形，及改善內耳淋巴水腫的情況。對於症狀難以用藥物控制，且聽力受損嚴重的病患，也可考慮較為積極的手術控制眩暈的症狀。

由於目前尚無法治癒梅尼爾氏症，患者在日常生活要特別注意，吳昱辰建議，因淋巴水腫的關係，要減少鹽分、水分的攝取，如咖啡、茶、酒精等刺激性食物都要避開；平時要規律運動，不熬夜晚睡，也要避免壓力太大，才能降低發作頻率及減輕發作時的不適。他提醒，若頭暈時務必要注意安全，放慢動作隨時扶好，預防跌倒及受傷，以免產生其它的傷害。

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