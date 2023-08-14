國民黨總統參選人侯友宜陣營質疑，民進黨立委賴品妤猛攻核能政策是因擋到家族財路，更揭露賴父賴勁麟身兼雲豹能源等18家能源公司董事，若非大股東就是「大門神」。民進黨立院黨團副書記長洪申翰14日批評，若拿不出證據就是抹黑，請國民黨不要再用當年打壓宇昌案的作法對待台灣綠能產業，甚至陷害台灣，衝擊未來產業競爭力。

民進黨上午舉行記者會回應輿情，洪申翰批評，藍白陣營不斷質疑賴品妤是為父親公司而反核，這番指控相當荒謬。在侯友宜為討好深藍選票公布擁核政策後，北海岸、東北角的居民隨即跳出來反對，同時有許多北部選民提出質疑，顯而易見，賴品妤就是為了選區擔憂核電廠而反核，道理非常簡單，確實跟侯友宜很不一樣。

洪申翰直言，侯友宜和民眾黨主席柯文哲為參選總統，對核能態度180度大轉變，背叛北部居民，反觀賴品妤立場前後一致，為保護選區的安全和未來長期發展願景，跳出來反核，這就是負責任的政治人物應該要做的事。

洪進一步指出，國民黨、民眾黨和某些網紅不斷以性別刻板印象，扭曲動漫與角色扮演精神，否定已備受肯定女性政治人物的專業跟勇氣，這是藍白陣營一貫否定女性主體的做法；2014年賴品妤以公民不服從方式阻擋賣台的服貿通過，反觀柯文哲吃完兩個便當就走，多年後還為與中國大陸的關係欲護航服貿過關，現在這波對賴品妤的質疑，幾乎都來自藍白陣營被指責歧視女性後的「見笑轉生氣（台語指惱羞成怒）」。

至於雲豹能源公司，他強調，雲豹是上市公司，有相對嚴格的監管法規，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲質疑賴品妤與父親賴勁麟是大門神，若要提出這番指控，就必須拿出證據，如果拿不出來就是抹黑，請國民黨不要再用當年打壓宇昌案的做法，用來打壓台灣的綠能產業，尤其台灣未來的競爭力有很大一部分需要充足的再生能源，現在藍白陣營或相關的外圍團體對再生能源的打壓，將衝擊台灣未來的產業競爭力。