台北市今天中午發生疑似工安意外，北市消防局11時44分許接獲報案，大安區敦化南路二段81巷某大樓，36歲工人正在電梯裡裝修冷氣，疑似觸電摔落電梯井，意識清醒送國泰醫院急救。

消防局獲報使用搜救器材，將男子從電梯井救出脫困送醫。據了解，現場目擊者表示，該名墜落男子為工人，從B3掉落B4。

警方到場了解，三菱電機維修簡姓工人稱，今日與36歲陳姓傷者至該大樓的電梯內B3處，裝修冷氣，正在接風管時，他發現陳男臉色不對勁，疑似觸電而手腳發軟，隨即見他掉落至電梯，當時電梯停在B4，他趕緊撥打119請消防及救護人員到場，並不斷呼喊陳男的名字，希望他清醒沒事。

消防人員抵達後，立即打開電梯門施救陳男，送往國泰醫院急救。初步查看其頭部有明顯外傷，救護人員表示意識清楚，後續請電梯維修公司協助連續家屬。詳細事發原因，是否真為觸電所致，仍待有關單位調查釐清。