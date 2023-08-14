副縣長頒獎表揚優勝選手也展現優美舞姿。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣體育會運動舞蹈委員會13日在苗栗市玉華里社區活動中心，舉辦縣長盃運動舞蹈錦標賽，有來自全縣國民中小學近300人次競飆舞技，熱情的拉丁舞和優雅的摩登舞接續登場，選手「以舞會友」、切磋交流。副縣長鄧桂菊頒獎時也擺出優美舞姿展現運動舞蹈的力與美內涵，她強調縣府對體育運動重視，盼培育更多優秀人才。

體育會為推廣縣內運動舞蹈風氣、提升競技水準，由運動舞蹈委員會主辦的縣長盃運動舞蹈錦標賽，在苗栗市玉華里社區活動中心熱鬧登場，吸引來自全縣各國中和小學選手同台飆舞。運動舞蹈錦標賽除了熱情洋溢的拉丁舞，還有優雅高貴的摩登舞比賽，讓選手「以舞會友」，互相觀摩交流技藝。

運動舞蹈委員會主任委員潘永林表示，「國際標準舞Ballroom Dancing」簡稱為「國標舞」，又稱標準舞、運動舞蹈、競技舞或社交舞，同時兼具運動、休閒、健身及社交多元功能，已成為全球最受歡迎的室內運動之一。而國標舞分為拉丁舞與摩登舞兩大項，拉丁舞又有恰恰恰、森巴、倫巴、鬥牛舞、捷舞；摩登舞則有華爾滋、探戈、快四步、狐步、維也納華爾滋等10種。

委員會總幹事劉儀芳說，國標舞結合舞蹈、運動及音樂，是展現力與美的優美運動，錦標賽已舉辦多年，然過去以表演賽進行，今年改採競賽方式，期藉賽事展現選手平時辛苦練習的成果，並增加參賽經驗。

這次約有300人次參加41場次的比賽，縣府與體育會攜手提供參賽者交流舞藝的平台，選手不論在服裝設計、曲目編排或舞姿都各有特色，各個在台上也使出渾身解數，呈現最優美舞姿。

副縣長鄧桂菊率同體健科長楊雲順出席開幕式，體育會總幹事周仁聖和苗栗市長邱鎮軍等人，也到場觀賞選手的精湛舞藝，為他們加油打氣，並頒發獎狀與獎牌給各組優勝選手。鄧桂菊表示，縣長鍾東錦在擔任議長期間，就非常重視縣內體育運動發展，接任縣長後挹注更多資源到體育運動施政方面，希望有體育發展基金和教練作為厚實後盾，為苗栗培育更多體育運動領域的優秀人才，未來代表苗栗縣在全國或國際舞台發光發熱。

苗栗市長邱鎮軍表示，這次的比賽地點並非標準場地，苗栗市不久將有新建的全民運動館，裡面會規畫舞蹈教室專用場地，但隨著舞蹈風氣日益興盛，場地空間或有不足；他說，未來如順利當選立委，定會爭取空間足夠且設施完善的舞蹈專屬場地，提供愛好舞蹈運動的民眾使用。