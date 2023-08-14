「FIBA世界盃2023熱身賽」將在19日至22日於新北市新莊體育館登場，球場上熱血激昂，球場下也將展開「國際教練研習營」進行交流，研習營邀請到立陶宛國家代表隊教練團與波多黎各國家代表隊傳奇球星擔任講師，並於「FIBA世界盃2023熱身賽」賽事期間進行教練研習課程與賽場經驗分享。

本次國際教練研習營以「FIBA世界盃2023熱身賽」為契機，邀請國家代表隊於在台期間進行教練課程，展開國際籃球交流，立陶宛籃協理事長Mindaugas Balciunas表示：「很榮幸收到教練研習營的邀請，以國家代表隊的經驗作為分享與傳承，期待能促進台灣籃球進步與成長，透過教練研習與賽事交流，成為挑戰世界籃球強權的養份，邁向更高國際賽事層級。」

「國際教練研習營」共有4堂精選課程，由立陶宛國家代表隊教練團Tomas Rinkevicius、Giedrius Zibenas、Benas Matkevicius與波多黎各傳奇球星Carlos Arroyo聯手展開。

Tomas Rinkevicius現為立陶宛國家代表隊教練與立陶宛職業籃球隊Anterior Princepal總教練，以立陶宛為例分享歐式團隊進攻體系，利用傳導及走位創造輕鬆取分機會。

現任立陶宛國家隊教練代表與IBU國際籃球大學執行長的Giedrius Zibenas以防守體系建立為主軸，講述歐洲強隊如何限制體能怪物。

而現代籃球必備的數據化分析，則由立陶宛國家代表隊數據分析師Benas Matkevicius將以國家代表隊與NBA波士頓賽爾提克球探經驗作為授課內容，從分析師角度制定致勝策略。

傳奇球星Carlos Arroyo曾率領波多黎各國家代表隊征戰世界盃，以狂野球風擊敗各國強權在籃壇歷史留名，而研習課程中Carlos Arroyo將分享小後衛闖蕩NBA的經驗與技能。

而在本次「國際教練研習營」中，也將邀請「立陶宛U16男子籃球國家代表隊」現役成員擔任課程訓練員，為學員進行戰術示範等動作。

「國際教練研習營」將在21日於新北市新莊體育館登場，希望透過教練研習課程為台灣籃球開啟國際交流的多元發展。為擴大「國際教練研習營」之效益，具備C級籃球教練證即可參與報名，並提供保留名額予基層籃球培訓教練。「FIBA世界盃2023熱身賽」不僅是為了FIBA世界盃賽事暖身，期盼透過熱身賽形式讓台灣與世界強權進行多元交流，從中學習吸收養分，向前邁進挑戰更高層級的領域。國際教練研習營報名資訊：https://reurl.cc/7kxQOd。