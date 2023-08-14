長榮海運高雄港第七貨櫃中心為台灣港務公司與長榮海運共同打造，台灣港務公司負責興建碼頭護岸及新生地填築等基礎工程，長榮海運則投入橋式機、門式機與重、空櫃堆高機等營運機具購置及後續營運。因應國際航運業發展及船舶大型化的趨勢，該貨櫃中心配備5席水深達18公尺的貨櫃碼頭，岸堤長度達2,415公尺，更有16座高達55.5公尺的遠端遙控橋式機，此橋機展臂後可作業25排寬的超大型貨櫃船，有效提升大型貨櫃輪的港邊作業效能。

5座碼頭分成兩期完工啟用，第一期啟用S5-S3B等2.5座碼頭及貨櫃場設施，第二期預計於2024年7月啟用營運，屆時第七貨櫃中心總面積可達149公頃，重櫃儲量89,238TEU，空櫃儲量43,656TEU，足以讓4艘全球最大的2.4萬TEU級超大型貨櫃船及2艘支線船同時停靠作業，成為台灣最大的遠端遙控橋式機碼頭，作業量能預計最高可達每年650萬TEU。

張衍義表示，因應國際航運業務發展及船舶大型化的趨勢，長榮海運整併第四、第五貨櫃中心業務，移往第七貨櫃中心作業，投入鉅資購置各式新型無人化及自動化設備，並設置環保節能、綠能建設等設施，七櫃在全面投入營運後將不會再有四、五櫃碼頭間相互拖運的需求，除了減少大量碳排外，也能提升貨櫃轉船效率。同時，透過新型態自動化作業，提供現場更優質的工作環境，達成降低環境污染，展現企業永續經營的核心精神。

長榮海運以自動化的智慧貨櫃中心為目標，在高雄港第七貨櫃中心共配置24部橋式機，其中19部為全國首批遠端遙控無人橋式機，60部全自動化無人門式機，以及24道台灣規模最大的貨櫃車智慧化通關進出車道等設備，並導入獨立5G系統、光纖、物聯通訊網覆蓋全場，搭配長榮海運自行開發的智慧化櫃場作業系統及建置電子脈衝圍籬等全區智能化安防系統，提升經營效益及確保人員、貨物安全，讓高雄港第七貨櫃中心成為世界最先進的貨櫃中心之一。

高雄港第七貨櫃中心設備也符合全球綠能潮流，包括車機全電氣化、重/空櫃堆高機採用高標準環保引擎、櫃場自動化報到設備，以及研發「長榮貨櫃通」平台，大幅提升作業效能，達到節能減碳，讓高雄港第七貨櫃中心成為台灣首座綠色碼頭。

長榮集團目前在美西洛杉磯、奧克蘭及塔科馬，巴拿馬箇朗港、日本東京及大阪，台灣高雄、排中及台北，泰國LAEM CHABANG等港口皆設有專用碼頭，以強化長榮海運船隊在該區的運營績效。