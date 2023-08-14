星展銀行（台灣） 14日宣布完成花旗（台灣）銀行消費金融業務之整併，277萬花旗信用卡、220萬名花旗信用卡客戶，將可以拿著原來的信用卡，再延用一年。星展將自9月起主動通知換卡，預計11月開始第一波，由飛行相關的哩程卡優先更換。

此外，14日起，原花旗銀行財管、存放客戶將改用星展全新推出的簽帳金融卡，客戶自14日開始進入系統進行開卡，星展IT系統湧入大量客戶，服務時間持續延長。星展銀行（台灣）簽帳金融卡支援海外ATM提領14種外幣，對應幣別存款帳戶扣款免手續費，複製花旗原有的簽帳金融卡，以滿足此次移轉過來的50萬客戶。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰14日在整併完成記者會上表示，14日起的1個月內，第一要務是安頓客戶，整併過程、客戶資料龐大，有些部份細節要再花時間進行處理。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基亦表示， 整併後星展將有「27＋45」家的分行數目，已報備金管會一年內不會裁撤分行，將以長遠計畫及策略逐步進行調整。意即，目前有重疊或原來緊鄰的星展、花旗分行，現在都改為星展、且還會繼續營運。