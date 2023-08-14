台積電今天開盤後表現弱勢，市場賣壓沈重，盤中最低來到537元跌9元，率先跌破半年線540.5元，市值最低為13.92兆餘元，月線出現連2跌，7月月線跌1.91％，8月來跌擴大至近5％，因而拖累台股加權指數8月跌幅也超過4.7％。

台積電7月營收溫和成長，達1,776.16億元，為今年來單月最大，月增13.56％，年減也縮減至4.9％，累計前7月1.167兆餘元，年減3.7％。不過，外資近來操作仍保守。