台灣最後1名慰安婦5月過世，適逢國際慰安婦紀念日，台南市慰安婦人權平等促進協會14日在中西區慰安婦銅像前舉辦追思會，前總統馬英九出席，重述日本2戰時期成立「軍事性奴隸」的黑歷史，痛斥日方至今不願認錯道歉，更對蔡英文總統未促日本道歉賠償，感到憤怒。

台南市2018年8月在中西區中正路與忠義路口成立慰安婦銅像，一度引發日本極右派人士藤井實彥來台羞辱銅像事件。

前總統馬英九（左二）講述日本二戰時期迫害慰安婦暴行。（程炳璋攝）

前總統馬英九（右一）14日出席慰安婦追思會，現場默哀1分鐘。（程炳璋攝）

當年一手成立銅像的國民黨前台南市議員謝龍介感嘆，自蔡英文推動轉型正義，國民黨台南市黨部遷移，銅像協調保留5年，明年必須搬走，今年是最後1次在此辦紀念會。

馬英九14日出席活動，現場細數日本在2戰時期成立隨軍慰安所，強迫徵召「軍事性奴隸」的種種暴行，痛斥日本至今不願對當年的惡行認錯道歉。

他舉曾獲諾貝爾和平獎的德國前總理布蘭德，曾在波蘭華沙猶太人紀念碑下跪謝罪一事，呼籲日本要學習德國人對2戰的看法。

馬英九意有所指表示，「台南有位先生，曾說慰安婦都是自願、光榮的」痛斥這種說法等於在慰安婦傷口撒鹽，殘酷而不道德，該人後來被迫出面發澄清文道歉。

前總統馬英九14日出席慰安婦追思會，簽署連署書請蔡英文總統履行慰安婦轉型正義承諾。（程炳璋攝）

馬英九更痛批民進黨政府說一套做一套，他提到蔡英文2017年推動促進轉型正義條例，專抄國民黨黨產，卻對慰安婦的正義置之不理，並以「身為女性總統，不為女性發聲」，等於是日本戰爭犯罪的幫凶，質疑這國家還有希望嗎？更大聲表示「我們不只遺憾，還感到憤怒」。隨後帶頭簽署連署書，要求蔡英文履行對慰安婦轉型正義的承諾。

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