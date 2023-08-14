基隆市14日上午發生釣客疑似不慎失足墜海事件，警消及海巡協力將釣客的遺體打撈上岸。（讀者提供／張志康基隆傳真）

基隆市14日上午發生釣客疑似不慎失足墜海事件，警消及海巡協力將釣客的遺體打撈上岸。（讀者提供／張志康基隆傳真）

釣客失蹤一夜後，上午經過數小時找尋，竟在消坡塊的縫隙間看到漂在海面上。（讀者提供／張志康基隆傳真）

日前才發生大武崙沙灘一日3人溺斃事件，基隆市中正區海大工學館後方堤防消波塊，14日上午傳出有釣客失蹤一夜，疑似不慎跌落溺水身亡事件。基隆市警消及海巡人員協力，於中午時分將釣客遺體打撈上岸，經家屬指認，確定身分。至於事發原因，警方正積極釐清。

基隆市警方表示，警方14日上午7時許接獲李姓婦人報案，表示其夫56歲的張姓男子，自13日晚間6時間許離家，表示將到海大工學館後方堤防消波塊釣魚，但自7時許電話聯繫後，就再也聯絡不上。

李婦表示，張男出門前曾向她說，預計將會在午夜前後回家，但一直到凌晨4時，張男都沒有回家，撥打其手機也關機，李婦雖然有到現場去找人，但只看到機車，沒看到人，請求警方協尋。

警方在獲報後，除了陪同張男家屬一起協尋，並調閱附近監視器外，也通報消防及海巡單位請求協助。

上午11時15分左右，海巡單位在碧砂漁港防波堤下方消波塊的空隙中，發現水面有一具浮屍，便與基隆市消防局會同，將這具浮屍打撈上岸，12時許，經張男的家屬指認，確認遺體就是失蹤一夜的張男。

警方初步研判，張男疑似是因為一時失足，跌落在消坡塊的空隙中落海溺斃，但確切的死因及事發原因，還有待警方進一步的調查釐清。

12日基隆市大武崙沙灘才發生3人戲水時溺斃的不幸事件，基隆市政府13日宣布關閉大武崙沙灘及潮境公園潛水區一周，執料事情還在延燒，上午又在八斗子海域發生釣客疑似不慎落海溺斃，在在都考驗市府對海域遊憩的相關管理。