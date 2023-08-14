族人以傳統儀式，種下霧台鄉原生種小米。（林和生攝）

在中山大學促成下，霧台鄉原生種小米重回傳統耕地。（林和生攝）

小米是台灣原住民社群極為神聖的農作物，除了是食用主食外，因為可以釀酒，也成為祭典不可或缺的物品；霧台鄉今年夏季迎回從日本飄洋過海的小米種源，14日在當地耆老見證下重新種回傳統領域，族人參與其中，直呼感動、且很感恩。

負責整個活動的中山大學西灣學院院長王宏仁表示，曾經在霧台進行田調時，意外發現一篇報導顯示，1972年，當時有3位日本研究人員佐佐木高明、深野康久、松山利夫，來屏東吉露進行田野調查，並將小米種子送回日本，請京都大學的阪本寧男教授進行種植和保育。

他隨即透過書信往返聯繫京都大學，後來輾轉得知種源目前保存在日本農研機構的基因庫小米，在獲得對方首肯，也完成相關行政程序，終於在半個世紀後，重新迎回霧台鄉的原生種小米。

中山大學師生在部落耆老陪同下，來到傳統耕地，在小米種植前，透過傳統播種儀式，向祖靈表示感謝。族人表示，儀式不僅是表達對祖先在土地貢獻的感激，也體現族人對自然環境、部落成員的感恩之情。

族人還說，整場儀式採魯凱族默耕方式進行，不大肆喧鬧，静静的進行種小米工作，表示敬畏土地及大自然所有的恩賜。

吉露部落當家頭目羅玉梅全程參與，她哽咽說到，看到原生物種回到部落被種下，此刻心情只有感動及感謝。王宏仁說，待這批小米收成後，9成將留在部落，其中1成會由中山大學帶回，進行文創商品研發，藉此行銷霧台地方產業。