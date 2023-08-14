南韓啦啦隊女神李多慧自加盟中職樂天女孩後，一舉一動都備受關注，而她平時除了專注在工作上外，也用心經營社群，個人YT頻道上的更新也頻頻吸引不少粉絲們前往朝聖。近日，她貼出返韓後的美照，其中竟直接穿乳白色比基尼，白皙嫩肌直接炸出超辣上圍，讓網友們看了目不轉睛。

李多慧最近曬出多張在韓國濟州遊玩的美照，只見她身穿白色比基尼並罩上白色浴巾，但仍藏不住超兇身材，炸出豐滿的上圍與纖細的長腿展露無遺，露出甜美的笑容，網友們看見李多慧貼出美照，紛紛留言狂讚：「我的天！」、「我好暈！」、「我沒了…」、「有夠火辣」直接吸引超過15萬人朝聖。

其實，李多慧的美貌之前就被Dcard網友討論過是否有整形，有網友曬出多張過去與現在的照片做比較，而經對比後，該網友表示，李多慧從小就美，唯一的差別就是妝感不同及臉頰稍微有肉，此外，就是照片濾鏡改變，但仍不忘強調：「自然美女就是讚，支持」。

事實上，自從林襄爆出緋聞後，李多慧儼然成為新一代啦啦隊女神，不少網友相當喜歡她，紛紛表示：「輾壓林襄」、「只推李多慧」、「看到新聞了，我現在心只剩多慧」、「還好吧！李多慧比較可愛」、「現在是李多慧天下」。