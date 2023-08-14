凱基證券參與證交所「榮耀20 ETF啟動財富」博覽會，以主視覺科技感、未來感十足的魔方Cube成為現場最吸睛的焦點，魔方四面代表凱基證券在商品、策略、配置及市場分析的強大投資團隊，透過一條龍服務串聯投資資源，滿足投資人的各種需求；凱基證券更於會場中舉辦互動式投資講座，透過現場專家即時問答，幫助民眾建立ETF投資觀念。

為讓現場民眾深入了解ETF商品，凱基證券架設醒目的「互動問答雲」LED電視牆，讓民眾可詢問ETF相關問題並直接投影於螢幕牆上，現場專業團隊針對問題提供詳細諮詢，同時推出「股市森友會」等多款數位互動廣告機，透過遊戲認識自身的投資屬性及適合的產品類型，與客戶互動分享投資ETF如何選擇的小撇步，以及展示凱基證券的隨身e策略APP，提供講座中介紹的功能說明，幫助民眾投資更順利。

凱基證券亦安排了多場舞台活動及理財講座，其中針對年輕族群投資ETF比重大幅成長，凱基證券財富管理處主管阮建銘於博覽會中以「新世代的ETF投資術」為題進行專業講座，建議剛進入職場的年輕族群，風險承受度較高應廣泛接觸各種金融商品，多累積投資知識和經驗，可選擇屬性偏積極型的ETF，透過持續定期定額的投入，早點開始累積財富，除了有效降低市場波動外，長期投入也能降低投資成本，讓未來的投資收穫更豐厚。

此外，對於年輕投資人來說，手機已成為生活不可或缺的一部分，為了滿足數位新趨勢下的投資需求，凱基證券隨身e策略APP即是為投資人量身打造的解決方案，其特點之一是交易下單功能多元，提供各種不同類型的投資產品，拿出手機就能隨時隨地輕鬆下單交易，而透過投資ETF搭配隨身e策略APP的策略選股功能，更方便投資人找到屬於自己的投資方程式，讓財富累積更輕鬆。

除了ETF相關金融知識宣導，凱基證券更加入金融防詐騙議題，提醒投資人務必牢記「三不三要」原則，也就是「不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP與投資平台」與「要警覺、要查證、要報警」，藉此傳遞防詐騙知識、辨識常見詐騙樣態，守護投資人的交易安全。