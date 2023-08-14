欣興因應淨零排放趨勢，攜手美國燃料電池製造龍頭Bloom Energy，斥資40.41億元於中壢合江廠建置全台首座大型定置式氫能燃料發電系統，今日舉行啟用儀式，以開創能源供應多元化與自主性，使企業邁向能源轉型之路。

面對2050年淨零排放的嚴峻挑戰，近年各國積極發展能源，並將氫能視為終極潔淨能源項目，亦是達成淨零排放與碳中和的重要選項。台灣2022年提出2050年淨零排放路徑圖」中，也將氫能納入「淨零12項關鍵戰略行動計畫」推動項目之一。

對此，欣興宣布投資40.41億元推動「定置式氫能燃料電池」設置，認為除了因應國家政策與國際碳趨勢外，此新創能源亦可作為廠區穩定且大容量的工業基載電力來源，並帶動台灣氫能相關產業鏈發展。

欣興董事長曾子章會後受訪時表示，欣興在中壢合江廠建置的大型定置式氫能燃料發電系統為首期氫能投資，第二期預計投資30～40億元，預期至2030年前將投資70～80億元，發電量占比可望達12～15％。

曾子章指出，欣興也研發運用處理廢棄物時產生的沼氣發電，預期包括太陽能、風能、電池等在綠能方面的整體投資將達100億元，使集團有機會在2030年前完成淨零排放目標。他認為，資金沒那麼雄厚的產業對於相關投資會很辛苦，認為政府的角色更重要。

對於載板產業後市，欣興董事長曾子章受訪時表示，觀察庫存去化與供應鏈需求，目前整體市況需求仍較保守，目前預期明年將較明朗。由於需求未見明顯復甦下，欣興力拚下半年營運較上半年改善。

對於人工智慧（AI）應用議題，曾子章認為，目前AI供應鏈面臨產能瓶頸，預期在明年第二季可望改善，將有助相關應用營收放量。由於AI相關用板消耗產能更高、中長期需求看俏，近期董事會將討論中長期資本支出規畫不宜太保守，以免未來因產能不足而錯失商機。