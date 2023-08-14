台北地檢署偵辦新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費、公積金涉貪案，以及遭資策會控告背信案14日偵結，其中背信部分獲不起訴；對此，高虹安今天中午表示，背信內容本來就很誇張且不實，對於前東家更是失望至極，將會與律師討論，研究對資訊會提誣告罪。

高虹安指出，資策會提告背信罪的部分，其實她一直不知道資策會提告的內容是什麼，今年4月28日檢察官傳訊時，她才知道其中有很多不實指控。

而今天的不起訴內容也都有講到，包括資策會控告她詐領國外出差費，是不經主管認同的，另外還有專利的部分，其實當時她獲知被提告時是非常的瞠目結舌，因為以上所有的出差都是經主管的指派且認同，所以她才會去做這些事情。

最誇張的是新加坡的出差，得獎獎牌上還有資策會的名字，所有相關的照片與影片的證據都有提供給檢察官了解，被提背信這部分實在是有太多荒唐的內容，不知主管被傳訊時有無如實說明，她會跟律師深入討論，對於資策會這樣離譜而且碰上選舉而產生的產物，她會研究是否提出誣告罪，因為被提告的內容實在有太多的不實，實在對前東家很失望。