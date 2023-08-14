民進黨發言人張志豪14日批評，自詡新政治的民眾黨主席柯文哲及標榜警察正義的國民黨總統候選人侯友宜，兩人為了政黨及個人選舉私利，毫不避諱的四處拜會各地黑金及涉貪人士，柯文哲和黑金爭議人士做朋友、侯友宜則是和黑金詐騙犯「厚友誼」，看來選舉一到，牛鬼蛇神都回來了。

張志豪指出，柯文哲所謂的新政治，顯然只是嘴巴說說，言行不一。去年10月酸國民黨主席朱立倫說「北台灣哪一個議長不是黑道？」，就是為了合理化跟苗栗縣長鍾東錦會面；上週神隱四天，結果遭踢爆南下嘉義東石拜訪「海線大老」林水樹，柯文哲發言人為此竟辯稱爭取支持「很合理」。甚至面對嘉義選哲之友會總會長王冠鈞涉嫌架設賭博網站、暴力討債、恐嚇等黑歷史，作為總統參選人也絲毫不避諱也不道歉，依舊自稱新政治，實在離譜。

張志豪說，侯友宜面對國民黨內的黑金，可說是視而不見、噤聲不語，包括宜蘭縣長林姿妙、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪腐、恐嚇等罪，甚至對於傅崐萁、蕭景田等中常委，也未見侯友宜有任何立場表態，證明黑金根本就是國民黨DNA。

張志豪指出，侯友宜向來只會臉書嗆反黑金復辟，結果為了搶救低迷的支持度，四處與黑金人士厚友誼，包括侯友宜南下高雄和康友KY案中涉嫌炒股的吳光訓，也就是國民黨立委吳怡玎父親進行早餐會，也曾拜會新竹議長許修睿、苗栗縣長鍾東錦，前幾天和朱立倫與大甲鎮瀾宮董事長顏清標合體並同框其兒顏寬恒，顯示侯友宜為了救選情，根本無視社會觀感，令人遺憾。