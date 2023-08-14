衛福部保護司今公布成人性影像案件現況調查。（衛福部提供／林周義台北傳真）

國內6月爆發台版N號房事件，令數位性暴力議題浮上檯面。許多人都認為，性暴力受害者絕大多數都是女性，但衛福部的調查卻顛覆了想像，高達4成2的受害者是男性，女性則佔5成8。而在散佈影像者的分佈中，網友是最主要的加害者，佔8成2，其次則是前任或現任伴侶，佔了1成6。衛福部提醒受害者，第一時間要冷靜、勿答應加害者的脅迫，但也別挑釁對方。與此同時，必須保留所有證據，截圖或錄下全版網頁，留存加害者ID，以利公權力介入處理。

衛福部保護司今公布成人性影像案件現況調查。（衛福部提供／林周義台北傳真）

衛福部保護司今公布成人性影像案件現況調查，在今年2月～6月間，國內申訴案件量呈上升趨勢，從2月的152件，升至6月的390件，合計共接獲1327件申訴案，受害者達888人，其中有88％為18～35歲年輕人，又以18～25歲為多，佔53.2％，26～35歲則佔35.4％。而36～45歲、46～55歲、56～65歲則佔7.9％、3％及0.2％、另有0.3％不願透露年齡。受害者的性別分布以女性居多，佔58％，而男性的比例也不低，達42％，顛覆了大眾的既定印象。令人擔心的是，過半受害者都不報警，報警比例僅有44％。

衛福部保護司今公布成人性影像案件現況調查。（衛福部提供／林周義台北傳真）

在加害人的類型上，保護司發現，最主要的加害人是網友，佔82％，第2大加害人則是伴侶，包括前任及現任，佔16％，其次依序為朋友或當事人（1％），以及不確定（1％）。散步平台方面，則以社群平台居多，佔35％，其次為成人影音平台（33％）、成人論壇（13％）、通訊軟體（10％）、短網址（5％）、交友平台（3％），及其他（1％）。

性影像處理中心計畫主持人劉昱均提醒民眾，遇上數位性暴力時，必須謹記「2不3要」，第一時間保持冷靜，不要刪除任何資訊，且不驚動或挑釁加害者，避免發生難以挽回的事。至於3要，首先是要保留證據，應截圖或錄下全版網頁，要留存加害者ID及連結，也要求救，建議撥打諮詢專線02-6605-7373，將有專人指導如何報案、做好什麼準備。若有需要，衛福部也將安排免費諮商服務。

衛福部表示，今年8月1日起，性影像處理中心諮詢熱線服務時間將延長為上午9時至晚上22時，365天全年無休。如需申訴移除下架性影像，被害人也可直接至衛福部首頁的性影像處理中心提出線上申訴。

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