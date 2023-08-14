台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市地價高，預售單價幾乎都百萬起跳，加上近年政策多變，購屋成本高且風險大，買方購屋意願縮減，導致台北新案整體的來客和銷售狀況，均較去年同期低調。另外，根據實價登錄預售案備查資料顯示，去年上半年台北預售案共90案、5543戶；今年同期則不到70案、量體低於4千戶，顯示今年建商因為政策和景氣放緩推案量腳步，且去年推出的新案銷售已近尾聲，市場選擇相對有限，也是導致今年交易量趨緩的原因。

至於新北市在今年第二季時爆出預售量能，共交易6580件，季增124%，是至少6季以來的新高紀錄，台灣房屋三重仁義重劃區加盟店店東李威儀指出，主要是第二季時，當地兩大預售案「都廳大院」、「晴空大地」有大量交易，因開案價格略低於周邊行情，成交單價落在5、6字頭，再加上未來二案均有公建利多加持，「都廳大院」緊鄰新北第二行政中心，「晴空大地」附近有環狀線「Y23五華國小站」與銀新未來城的建設題材，因此吸引許多自住小家庭及想長期持有的置產型買盤卡位，連帶帶動二重左岸、仁義及重陽重劃區的看屋人潮。

觀察去年Q1到今年Q2六季的交易量變化，都是從Q2明顯量縮，直到2023年Q2爆量。張旭嵐指出，2021年底中央端出《平均地權條例》修法草案，由於當時尚未拍板，2022年初預售市場還算穩定，不過Q2後房市陸續受到央行升息、部分縣市通過囤房稅、股市資金震盪等多重因素影響，短期投資客陸續退場，第二季預售屋交易量開始逐季下滑。而2023年初拍板確定，新制2023年7月上路，但並不溯及既往，市場開始出現一波「最後上車潮」，加速原本就有購屋意願的買方進場，新北、桃園交易量都回升到4千件以上，其中三重、龜山區紛紛噴出量能。