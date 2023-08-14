讓身障運動更多元，新北市體育處「巡迴運動指導」安排運動教練前進社區及庇護工場，設計適合身障朋友的運動課程，在有趣的課程中，達到運動促進健康的美好體驗。「運動熱區」免費運動課程一路開設至10月底，歡迎身障朋友踴躍報名參加。

體育處表示，「新北單車快樂遊」今年首開3場身障朋友專屬的手搖車場次，以長期深耕身障運動的中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會結合樹林高中志工團隊，讓很多身障騎士順利完成第一次騎乘小旅行，參加活動的David表示跟著團隊來到五堵台鐵舊隧道自行車道，一條隧道就連結起新北到基隆，是很特別的體驗。

「新北水域活動體驗營」則是每年暑假熱門的水上活動，今年特別為身障朋友在微風運河開出8個梯次的獨木舟體驗，提供特製的獨木舟，於左右船身加裝浮筒增加安全性、以背靠型座椅增加穩定性。

參加活動的唐先生表示，印象很深刻是工作人員操作移位機協助我們上到船艙，減少工作人員搬運，除了更安全，也讓我們參與活動時覺得不會造成大家太多麻煩，水域很平穩讓人很放鬆，非常推薦身障朋友走出戶外體驗。

體育處表示，除了手搖車及獨木舟體驗，在教育部體育署「運動i臺灣2.0計畫」下全力推動全民運動，包含個人即可報名的「運動熱區」提供免費運動課程，還有讓專業教練直接到企業、團體的「巡迴運動指導」，也都開設適合身障朋友的運動課程。

今年巡迴運動指導團隊前進社區及庇護工場，社區型模式讓行動不便的身障朋友及年者者可就近接受運動指導服務；庇護工場的場次，則是與勞工局合作，先安排工場訪談，再針對庇護工場工作性質及員工需求，安排專屬運動課，像是教員工如何正確使用肌群出力搬運，在職場上更安全。

「運動熱區」開設多項身障友善課程，8月有地壺球、飛盤等課程，歡迎報名參加（報名網址：https://reurl.cc/xle0Ke）更多活動訊息請關注【新北運動聚點】粉絲專頁。