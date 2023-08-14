交通部公路總局重啟花東快速道路可行性評估，立委傅崐萁（左）希望能盡快興建，造福後代子孫。（羅亦晽攝）

交通部公路總局重啟花東快速道路可行性評估，在花蓮舉辦5場說明會，今是最後一場，討論「花蓮-吉安」路線規畫。由於2地區是全縣人口最密集之處，居民對交流道位置、舊路共線與否、土地取得等意見不斷，不過大家仍希望能盡快興建，造福後代子孫，立委傅崐萁則強調路線一定全新，以高架為主減少與主要道路共線機率，且盡量不開隧道，讓環境影響降到最低。

花東快計畫路線從花蓮崇德一路延伸到台東市區，全長約173.7公里，經費估計2300億元，公路總局近日已陸續在新城、鳳林、光復及玉里等鄉鎮舉辦說明會，和地方交流路線細節，作為期末報告參考。

公路總局今在花蓮縣政府大禮堂舉辦最後一場說明會，和花蓮市、吉安鄉的民眾交流討論「花蓮-吉安」路段，由於兩地區是全縣人口及建物最密集的地方，吸引近300位地方居民參與討論，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、多位縣議員跟地方代表也向工程單位交流意見。

其中，計畫預計在中山路與建國路兩蛋黃區設置北匝道及南匝道聯絡道路，不少民眾擔憂未來恐造成地方交通大打結，建議往蛋白區建置，也有人擔心路線如與中央路共線，尖峰時刻恐成「花東慢」，不過交流過程中，希望儘速動工聲音不斷傳出，有人認為「就算這輩子用不到，也能造福後代子孫」，也有人說興建花東快的目的並非縮短城鄉距離，而是有條安全回家的道路。

立委傅崐萁表示，花東快曾做過2次可行性評估及說明會，當時預估經費約700至1000億，最後因不符經濟效益而擱置，此次重啟除修改路線，經費也提高至2300億，然而在原物料不斷調漲的時代，若現在不蓋，以後不知道要花多少錢才能蓋。

同時，他也替民眾釋疑，花東快未來會是一條全新的道路，以高架方式減少與台9線共線、土地徵收、噪音擾民等問題，盡量不打隧道，降低對環境的敏感度，屆時如北部遊客或返鄉民眾欲南下花東，可透過國五銜接蘇花改、蘇花安及花東快抵達花蓮。

不過蘇花安路線目前剩中段花蓮和平到和中2個部落待辦理諮商同意投票，其中和平克尼布部落諮商同意投票日前流會，傅崐萁強調，近日他會和部落進行溝通協調，希望能盡快啟動蘇花安，讓花東遊子有條安全回家的道路。公總四工處長林文雄則說，雖然無法答應每個人的意見與要求，不過會將其納入評估。