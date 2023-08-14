美國出現「通膨」大陸卻出現「通縮」，這兩大經濟體出現如此截然相反的現象，是當前令人矚目的課題。一名網友在PTT發文討論此議題，分析大陸消費緊縮最關鍵的是房價問題。

值得關注的是，美國這兩年以來備受通膨困擾，所以自去年3月至今，聯準會總共升息11次，全力抑制物價上漲，反觀大陸7月的出口和進口雙雙大跌，國內消費疲弱、房市面臨崩潰，更出現兩年來首次的通縮情況。

該名網友表示，大陸消費緊縮最關鍵的問題是房價，那邊很流行買預售屋，與台灣不同的是，預售屋下訂就開始揹房貸了，而且大陸的房貸利率很高，之前來到5.5~6%，今年為了阻止房價下跌有調降，但還是有4.5~5%的水準。

該名網友說，爛尾樓問題加上房價大跌，對於大陸這幾年購屋的人來說，真的是一場很可怕的惡夢，因為你沒錢的話連房都賣不了，根本沒辦法止損，賣了你不要說把錢拿出來，你還要給銀行錢。

雪上加霜的是，大陸買房首付(頭期款)是30%，該名網友舉例，以前幾年買房的人來說，你付了首付加上還了3~5年的房貸，但現在房價普遍下跌30%以上，等於你把房賣了，加上稅費、手續費、首付跟這幾年付的貸款不但全部消失，你還倒欠銀行錢，因此，絕大多數人的人肯定選擇繼續硬扛房貸，但人數一但多起來，除了銀行為了降低債務，市面上會有一堆法拍屋，房價還會惡性螺旋下跌，銀行也得破產。

該名網友直言，雖然大陸買房的負擔已經沉重到一般人負荷不起，但由於全大陸人都堅信房地產永遠不跌的神話，反正房價會升值，只要湊出首付多貴也給他買下去，只能說北京政府以前為了衝GDP(國內生產毛額)，縱容房地產讓它漲得太多太快了，現在才處理實在太晚了。

其他網友紛紛表示，「2018左右大陸就有危機了，只是當時北京政府選擇引導民眾上槓桿多買房，讓地方政府的城投公司跟建商還能運作」；也有人對比兩岸情況，紛紛表示「爛尾樓問題拿台灣比，大陸一二線城市就一堆廢墟了，且大陸爛尾樓還是要揹全部房貸，台灣頂多損失15%」、「台灣不會讓經濟火車頭跌的，台灣人買不起就開放外國人」、「看台灣央行利率就知道台灣並沒有要打房 ，所以我目前完全不認為台灣的房價會有大跌的可能」、「台灣房價的支持力道很強，尤其是六都和新竹」。