美國與南韓軍方21日起將舉行代號為「乙支自由護盾」（UFS）的演習，因應北韓核武高度發展，以及俄烏情勢變化，美國太空軍將首次參與聯合軍演。

南韓合同參謀本部今天表示，美韓軍方21日至31日將舉行乙支自由護盾聯合軍演，這次演習除陸、海、空軍及海軍陸戰隊外，駐韓美軍與美國本土的太空軍也將參與。

這次演習採用背景將反映北韓核武、飛彈能力高度發展，以及俄烏戰爭情勢變化。合同參謀本部說明，軍方希望藉此全面強化防衛、因應網路與恐怖攻擊能力，以及民防支援相關政府部門的戰時應變能力。

今年演習規模預計較去年進一步擴大，訓練內容涵蓋小隊級至旅團級實戰訓練。駐韓美軍表示，這次將是太平洋最大規模演習，透過太空軍加入演習，作戰將更具多樣性。

今年的美韓聯合野外機動訓練項目也將從去年的13項大幅增加至逾30項，以因應北韓日漸升高的軍事威脅。

韓聯社報導，今天公布軍演計畫時，美韓軍方首次說明澳洲、加拿大、法國、英國、希臘、義大利、紐西蘭、菲律賓、泰國等聯合國軍會員會以中立國身分參與軍演。駐韓美軍說明，聯合國軍司令部往年都會參與這類演習。

此舉可能是為反駁北韓批評美韓聯合軍演是「北侵戰爭演習」的說法，證明美韓軍演是在聯合國軍掌握下進行；依朝鮮停戰協定組成的中立國監督委員會也會確認演習過程是否符合協定內容。

這次演習分為兩階段，第一階段在21日至25日進行，第二階段於28日至31日進行。為避免北韓於演習期間進行飛彈試射等挑釁，南韓軍方將強化監視防衛措施。（編輯：馮昭）1120814