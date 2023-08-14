今年6月蛋價自蛋荒以來首次調降，目前產地價維持在每台斤40.5元及批發價50元水準，但在近期老母雞大量淘汰及高溫影響下，產蛋率不如預期，加上開學日即將到來，民眾擔憂「搶蛋」恐上演。農業部長陳吉仲今(14)日保證，學校營養午餐和民眾所需都能滿足，年底的供應也都能無虞。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊指出，國內目前生產蛋雞約3195萬隻，每日雞蛋產量11萬3500箱(每箱約200顆)，與前幾周比未見顯著提升，與國內滿足需求的12萬箱尚有差距。

陳吉仲今日參加「農業部農業金融署揭牌儀式典禮」受訪表示，國內生產量絕對可以供應營養午餐、所有家庭和消費者所需，除了專案進口雞蛋外，冷鏈庫存還有6000萬顆，當中1到1成5作為加工使用，加工蛋也能透過進口來調度。

陳吉仲說，目前雞蛋產量正在逐漸回穩，感謝全國蛋農配合老母雞的淘汰，雞蛋到年底的供應絕對會充足。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，目前每公斤玉米原料約13元，以前每公斤只要9元；現在一隻蛋中雞要150元，以前飼料還沒漲的時候只要約112元，飼料和中雞價格都居高不下，目前蛋農都認為應該要漲2-3元，否則現在的蛋價實在不符生產成本。本周會討論蛋價是否調漲，不過目前還沒收到開會通知。