台電6至9月實施夏季電費，一名男子收到7、8月電費帳單，看到應繳金額高達8513元，差點崩潰，好奇問網友電費多少？多數人表示，冷氣一天平均開10小時，自從更換變頻冷氣，帳單落在1800至2000元上下，另也有洗冷氣的師傅提醒要定期清洗，電費每個月會差2000元左右。

原PO近日於臉書社團《爆廢1公社》指出，12日收到7、8月電費帳單，應繳金額為8513元，其中流動電費為8476.9元、分攤公共電費是35.8元，讓他傻眼，「看來以後只能去百貨公司『打包』冷氣回家吹了，大家的電費都多少？」

男子的電費超過8千多。（圖／翻攝自爆廢1公社）

多數網友表示，7、8月電費落在1800至2000元上下，平均開冷氣的時數是10小時，都是使用變頻冷氣，「我家大金一級變頻，人在家就開著，2個月1800元」、「我們家是4台冷氣每天開約9至10小時，帳單是1800元，家裡是偏舊的變頻冷氣」、「2000多而已，聽朋友的話，汰換14年的冷氣，新的是變頻的」、「去年同期帳單是1萬多元，冷氣是10年定頻開24小時，今年換了日立變頻同期帳單才2000多，使用時數沒有減少。」

留言中也有洗冷氣師傅現身說，想省錢一定要定期洗冷氣，洗完前後電費會差很多，「認同！洗冷氣前我也有飆到6千的電費」、「洗一次冷氣頂多1000至2000千元，但不洗每個月多2000元以上」。